Последние выходные февраля в Удмуртии будут снежными

Ижевск. Удмуртия. Предстоящие выходные в Удмуртии отметятся осадками. Об этом сообщил республиканский Гидрометцентр.

Остаток дня пятницы, 25 февраля, пройдёт без снега. Днём в субботу, 26 февраля, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -5…-10 градусов Цельсия, а днём поднимется до -1…-6 градусов.

В ночь на воскресенье, 27 февраля, пройдёт умеренный, а местами и сильный снег. Днём интенсивность осадков снизится. Температура ночью составит -2…-7 градусов Цельсия, а днём -3…+2 градуса.

Ночью понедельника, 28 февраля, вновь похолодает до -5…10 градусов, а днём потеплеет до -4…+1 градуса. Существенных осадков не ожидается.

Первые дни марта погода сильно не поменяется. При этом на дорогах ожидается гололедица. Температурный фон будет выше нормы на 4-7 градусов.

Также отметим, что накануне, 24 февраля, в Удмуртии был зафиксирован новый температурный рекорд: местами было +2…+3,5 градуса. На метеостанции Ижевск зарегистрировали температуру +2,7 градуса, что больше рекорда 1946 года — тогда было +1,6 градуса. При этом год назад, 21 февраля, в столице Удмуртии было -28 градусов.