Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле брошенный на балконе окурок чуть не привёл к пожару в квартире. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл 7 июня в многоквартирном доме на улице Жуковского.

«Пепельницей служил старый цветочный горшок, который стоял рядом с бумажными коробками на перилах балкона. В очередной раз 62-летний хозяин покурил и, бросив окурок в пепельницу, промахнулся, но не заметил этого», – рассказал дознаватель МЧС России Александр Дегтев.

Через какое-то время хозяин квартиры почувствовал запах гари и обнаружил горящую на балконе коробку. Он не растерялся и смог самостоятельно потушить возгорание водой.