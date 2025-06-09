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Непотушенный окурок чуть не спалил квартиру в Сарапуле

09:40, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Непотушенный окурок чуть не спалил квартиру в Сарапуле
09:40, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
24
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#многоквартирный дом\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Хозяин жилища промахнулся мимо пепельницы.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле брошенный на балконе окурок чуть не привёл к пожару в квартире. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл 7 июня в многоквартирном доме на улице Жуковского.

«Пепельницей служил старый цветочный горшок, который стоял рядом с бумажными коробками на перилах балкона. В очередной раз 62-летний хозяин покурил и, бросив окурок в пепельницу, промахнулся, но не заметил этого», – рассказал дознаватель МЧС России Александр Дегтев.

Через какое-то время хозяин квартиры почувствовал запах гари и обнаружил горящую на балконе коробку. Он не растерялся и смог самостоятельно потушить возгорание водой.

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09:40, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
24
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#многоквартирный дом\n#МЧС Удмуртии