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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Электросушилка для рук загорелась в корпусе Ижевской медакадемии

12:53, 16 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Электросушилка для рук загорелась в корпусе Ижевской медакадемии
12:53, 16 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#пожар\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#ИГМА
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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30 человек эвакуировались самостоятельно.

Ижевск. Удмуртия. Электросушилка для рук загорелась в корпусе ИГМА в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошел 16 июня около 10:20 в раздевалке спортивного зала. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

«Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электроприборе», – пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Удмуртии Андрей Татаркин.

Никто не пострадал.

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12:53, 16 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
88
0
#пожар\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#ИГМА