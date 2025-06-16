30 человек эвакуировались самостоятельно.
Ижевск. Удмуртия. Электросушилка для рук загорелась в корпусе ИГМА в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.
Пожар произошел 16 июня около 10:20 в раздевалке спортивного зала. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.
«Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электроприборе», – пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Удмуртии Андрей Татаркин.
Никто не пострадал.
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