Ижевск. Удмуртия. Электросушилка для рук загорелась в корпусе ИГМА в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошел 16 июня около 10:20 в раздевалке спортивного зала. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

«Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электроприборе», – пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Удмуртии Андрей Татаркин.

Никто не пострадал.