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Сарай сгорел в Вавожском районе из-за непотушенной золы

12:10, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сарай сгорел в Вавожском районе из-за непотушенной золы
12:10, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
306
0
#Вавожский район\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
306
0

Хозяева до конца не пролили её водой.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе разгорелся пожар из-за золы, которую выбросили хозяева. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл 5 июня около 22:45 в деревне Макарово. Хозяева истопили баню, после чего 73-летняя женщина выгребла из печи золу и высыпала её на землю около сарая. Чтобы не допустить пожара, она полила золу водой. 

По данным МЧС Удмуртии, жильцы так делали постоянно, но в этот раз что-то пошло не по плану. Через несколько минут дочь услышала треск на улице, а затем увидела пожар. Они сразу вызвали пожарных и попытались потушить возгорание, но ничего не получилось. 

Из соседней деревни на место приехали добровольцы и подразделения Государственной противопожарной службы Комитета Удмуртии по делам ГО и ЧС. Они ликвидировали возгорание на площади 19 кв. м и предотвратили переход огня на другие постройки и дом. 

Огонь уничтожил сарай и повредил стену предбанника. 

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что золу и шлак нужно выгребать только в несгораемые ёмкости, а затем тщательно заливать водой. Хранить золу следует подальше от легковоспламеняющихся предметов.  

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12:10, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
306
0
#Вавожский район\n#Удмуртия\n#пожар