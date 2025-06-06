Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе разгорелся пожар из-за золы, которую выбросили хозяева. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл 5 июня около 22:45 в деревне Макарово. Хозяева истопили баню, после чего 73-летняя женщина выгребла из печи золу и высыпала её на землю около сарая. Чтобы не допустить пожара, она полила золу водой.

По данным МЧС Удмуртии, жильцы так делали постоянно, но в этот раз что-то пошло не по плану. Через несколько минут дочь услышала треск на улице, а затем увидела пожар. Они сразу вызвали пожарных и попытались потушить возгорание, но ничего не получилось.

Из соседней деревни на место приехали добровольцы и подразделения Государственной противопожарной службы Комитета Удмуртии по делам ГО и ЧС. Они ликвидировали возгорание на площади 19 кв. м и предотвратили переход огня на другие постройки и дом.

Огонь уничтожил сарай и повредил стену предбанника.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что золу и шлак нужно выгребать только в несгораемые ёмкости, а затем тщательно заливать водой. Хранить золу следует подальше от легковоспламеняющихся предметов.