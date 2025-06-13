Якшур-Бодья. Удмуртия. В селе Новая Чернушка Якшур-Бодьинского района Удмуртии сгорел жилой дом из-за удара молнии. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 12 июня.

«Молния ударила в стайку, которая находилась под общей кровлей с деревянным домом. Огонь увидела соседка, она предупредила хозяев», – сообщил дознаватель МЧС России Андрей Воронцов.

В тушении пожара на 120 кв. м было задействовано 14 пожарных и 5 единиц спецтехники МЧС. Отмечается, что на доме не было установлено громоотвода.

В МЧС Удмуртии напоминают, что самым надёжным способом защиты дома во время грозы является громоотвод. Он «поймает» молнию и отведёт её в землю.