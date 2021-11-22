Жители Удмуртии в 2021 году закупили алкоголя почти на 15 млрд рублей

На спиртные напитки приходится 21,6% всех острых отравлений химического происхождения.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году жители Удмуртии потратили на алкоголь 14,7 млрд рублей. Такие данные с января по сентябрь включительно приводит Удмуртстат.

Один житель республики за месяц тратил в среднем 1 095 рублей на покупку спиртных напитков. В то же время на покупку мяса — 1 014 рублей, а сладостей — 552 рубля, хлеба — 530 рублей, молочных продуктов — 513 рублей, а лекарств — всего 410 рублей.

Самым популярным алкогольным напитком оказалось пиво и иные на его основе. Их за период с января по сентябрь включительно в Удмуртии продали 7 075 тыс. декалитров (70,7 млн литров). В то же время водки — 916 тыс. декалитров (9,1 млн литров), коньяка — 77 тыс. декалитров (770 тыс. литров), а ликёроводочных изделий с содержанием спирта более 25% — 75 тыс. декалитров (750 тыс. литров)

Винодельческой продукции продано на 592 тыс. декалитров (5,92 млн литров), включая вино — 334 тыс. декалитров (3,34 млн литров).

По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, в республике за тот же период зарегистрировали 984 случая отравления спиртными напитками. Тем не менее показатель отравлений на 100 тыс. населения в 2021 году снизился в сравнении с 2015 годом в 1,6 раза. С 2014 по 2021 года отмечено снижение случаев интоксикации (на 60%) и смертей (на 15,4%).

59,1% пострадавших — мужчины, а 40,9% – женщины.

Средние показатели инцидентов по республике превышены в Ижевске, а также Вавожском, Завьяловском и Глазовском районах. В сравнении с прошлым годом снизилось число отравлений в Воткинске, Каракулинском, Сарапульском и Игринском районах.

На алкоголь приходится 21,6% всех острых интоксикаций химического происхождения. Это второе место в данной категории. На первом — лекарственные препараты (41,7%), на третьем — угарные и иные газы (15,4%).

Алкоголь — наиболее частая причина смерти от отравлений. На него приходится 48,8% от общего числа интоксикаций.