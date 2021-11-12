Итоги дня: отравление 32 школьников в Удмуртии и завершение благоустройства эспланады в Ижевске

Главные новости пятницы.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом за прошлые сутки заразились 385 человек. 20 пациентов скончались.

Заблудились у кладбища

В Ижевске спасатели вывели из леса двух заблудившихся в нём людей. Женщина и мужчина заплутали в лесополосе в районе Западного кладбища в Новых Парниках.

Глава фракции

Экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Александр Сыров возглавил фракцию коммунистов в Гордуме Ижевска.

Отравление в школе

32 ученика каракулинской средней школы обратились в больницу с жалобами на отравление. У восьми из них подозревается острая кишечная инфекция.

Право на приём

Ижевский аэропорт получил допуск на приём самолётов Boeing 747-400. Разрешение вступило в силу с 11 ноября.

Поддержка врачей

В Удмуртии врачи, оказывающие помощь по территориально-участковому принципу, будут в течение трёх месяцев получать материальную помощь.

Благоустройство

В Ижевске завершился очередной этап благоустройства эспланады. Приёмка работ состоялась 12 ноября.