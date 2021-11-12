Некоторые категории врачей Удмуртии получат по 10 тысяч рублей в качестве стимулирующей выплаты

Медицинские организации обязаны отчитываться перед региональным Минздравом о проведённых выплатах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили выплаты для медицинских работников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Из документа следует, что выплаты являются стимулирующими и предназначены для работников медицинских учреждений Удмуртии, которые оказывают медпомощь по территориально-участковому принципу. С 1 октября по 31 декабря 2021 года им будут доплачивать за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

В этот перечень попадают следующие категории:

Участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики и врачи-стажёры — они получат по 10 тыс. рублей в месяц, а их медсёстры — 5 тыс. рублей в месяц.

Врачи, участвующие в борьбе с коронавирусом — 10 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал — 5 тыс. рублей в месяц.

Медработники ФАПов — 5 тыс. рублей в месяц.

Перечисление средств будет осуществляться из бюджета Удмуртской Республики. Медицинские организации обязуются выплачивать деньги в срок и отчитываться перед региональным Минздравом о проведённых выплатах.