Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Некоторые категории врачей Удмуртии получат по 10 тысяч рублей в качестве стимулирующей выплаты

15:30, 12 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Некоторые категории врачей Удмуртии получат по 10 тысяч рублей в качестве стимулирующей выплаты
15:30, 12 ноября, 2021
Андрей Бирюков
202
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус
Фото: Александр Бречалов / ВКонтакте
202
0

Медицинские организации обязаны отчитываться перед региональным Минздравом о проведённых выплатах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили выплаты для медицинских работников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики. 

Из документа следует, что выплаты являются стимулирующими и предназначены для работников медицинских учреждений Удмуртии, которые оказывают медпомощь по территориально-участковому принципу. С 1 октября по 31 декабря 2021 года им будут доплачивать за особые условия труда и дополнительную нагрузку.  

В этот перечень попадают следующие категории: 

Участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики и врачи-стажёры — они получат по 10 тыс. рублей в месяц, а их медсёстры — 5 тыс. рублей в месяц. 

Врачи, участвующие в борьбе с коронавирусом — 10 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал — 5 тыс. рублей в месяц. 

Медработники ФАПов — 5 тыс. рублей в месяц. 

Перечисление средств будет осуществляться из бюджета Удмуртской Республики. Медицинские организации обязуются выплачивать деньги в срок и отчитываться перед региональным Минздравом о проведённых выплатах.

15:30, 12 ноября, 2021
Андрей Бирюков
202
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус
?>