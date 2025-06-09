Гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин в беседе с «Газета.Ru» поделился, какими продуктами проще всего отравиться, а также рассказал о простых мерах предосторожности.

Чаще всего к пищевым отравлениям приводят продукты или блюда, чувствительные к условиям хранения: сырая рыба, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия, готовая еда из доставок и салаты с майонезом и сметаной.

По словам врача, на первом месте по числу отравлений – рыбные продукты, которые подаются в сыром виде.

«Сюда относятся любимые многими суши, сашими, всевозможные тартары, хе и тому подобные блюда. Сырая рыба может содержать кишечную палочку, бактерии золотистого стафилококка и листерии – возбудители тяжелого кишечного заболевания», – рассказывает врач.

Также в сырой рыбе, помимо бактерий, могут находиться и паразиты, например, круглые черви-нематоды.

На втором месте находятся молоко и молочные продукты.

«Молочные продукты требуют четкого соблюдения температурного режима и сроков годности. <…> Молоко, творог, сливки, йогурты и сметана, хранившиеся вне холодильника или с истекшим сроком годности – это идеальная среда для роста бактерий», – делится Лопатин.

Дальше идут кондитерские изделия с начинками на основе скоропортящихся продуктов – масло, яичные белки или желтки.

«Чаще всего десерты содержат золотистый стафилококк и кишечную палочку, которые могут попадать в крем из молока от зараженных коров, через загрязненное оборудование или руки кондитера. Белковые и заварные кремы также могут привести к заражению сальмонеллезом», – поясняет врач.

Ещё одной распространенной причиной отравления становится готовая еда из доставок или полуфабрикаты. Нельзя точно знать, в каких условиях готовились, хранились и перевозились эти блюда, соблюдали ли сотрудники все гигиенические требования и так далее. Готовые блюда могут содержать кишечную палочку, листерии, стафилококки, ботулотоксин, клостридий, сальмонеллу.

Другая частая причина отравлений – салаты с майонезом и сметаной, которые при неправильном хранении могут стать «инкубатором» для бактерий.

«При этом и майонез со сметаной, и овощи с колбасой в нарезанном виде относятся к скоропортящимся продуктам. Содержащимся в салатах патогенам достаточно нескольких часов при комнатной температуре, чтобы начать выделять токсины. Причем уничтожить их с помощью охлаждения нельзя: даже если поставить такой салат в холодильник, безопасным он не станет», – добавил врач.

По словам Дмитрия Карпенко, для профилактики отравлений нужно соблюдать базовые меры профилактики: не оставлять еду вне холодильника дольше двух часов, тщательно мыть руки, а также фрукты и овощи, избегать уличной еды с майонезом.