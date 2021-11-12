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Александра Сырова избрали руководителем фракции КПРФ в Гордуме Ижевска

14:15, 12 ноября, 2021
Александра Сырова избрали руководителем фракции КПРФ в Гордуме Ижевска
14:15, 12 ноября, 2021
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#КПРФ\n#Гордума Ижевска
Фото: vk.com/udm_kprf
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Решение приняли 12 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Александр Сыров возглавил фракцию КПРФ в Гордуме Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского отделения партии.

Заседание фракции состоялось 12 ноября. Коммунисты обсдуили планы деятельности, наказы избирателей. По инцииативе Бюро удмуртского республиканского отделения КПРФ единогласным решением руководителем фракции в Гордуме был выбран Александр Сыров. Он сменил Романа Чурина, директора общества «Типография «Аден».

Напомним, Сыров участвовал в сентябрьских выборах в Госдуму России по округу №33. После подсчета бюллетеней он оказался вторым, уступив Андрею Исаеву, представляющему «Единую Россию».

14:15, 12 ноября, 2021
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#КПРФ\n#Гордума Ижевска
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