Александра Сырова избрали руководителем фракции КПРФ в Гордуме Ижевска

Решение приняли 12 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Александр Сыров возглавил фракцию КПРФ в Гордуме Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского отделения партии.

Заседание фракции состоялось 12 ноября. Коммунисты обсдуили планы деятельности, наказы избирателей. По инцииативе Бюро удмуртского республиканского отделения КПРФ единогласным решением руководителем фракции в Гордуме был выбран Александр Сыров. Он сменил Романа Чурина, директора общества «Типография «Аден».

Напомним, Сыров участвовал в сентябрьских выборах в Госдуму России по округу №33. После подсчета бюллетеней он оказался вторым, уступив Андрею Исаеву, представляющему «Единую Россию».