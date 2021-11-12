В Удмуртии скончалась 24-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом

В числе выздоровевших – более 500 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус выявили еще у 385 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Среди заболевших больше всего ижевчан – 196. Также ковид подтвердился у 42 жителей Воткинска, 33 жителей Глазова, 19 жителей Можги, 13 жителей Воткинского района, а также у 11 жителей Игринского района и десяти человек в Увинском районе. В остальных городах и районах Удмуртии зарегистрировали менее 10 случаев заражения.

За сутки врачи выписали 549 пациентов, скончались на утро 12 ноября 20 жителей Удмуртии с подтвержденным ковидом — женщины от 24 до 94 лет и мужчины от 53 до 94 лет.

Всего с начала пандемии 57 305 человек переболели и выздоровели, 3 021 пациент скончался. В настоящее время из тех, кто проходит лечение, 7 393 чувствуют себя удовлетворительно, 1 192 находятся в состоянии средней степени тяжести, 456 — в тяжелом состоянии.