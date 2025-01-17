Красноярск. Красноярский край. 47 человек отравились в санатории под Красноярском «Сосновый бор». Об этом сообщила телерадиокомпания «МИР 24».

10 человек госпитализированы. У пяти пациентов был выявлен норовирус. Состояние пациентов стационара оценивается как средней тяжести.

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, причиной вспышки острой кишечной инфекции могла стать пища с кислым запахом. Она отметила, что даже заметный признак свидетельствует о том, что блюдо испорчено и могут возникнуть проблемы со здоровьем. Эксперт подчеркнула, что пищу, которая пахнет кислым, есть нельзя. Врач также отметила, что одним из главных симптомов норовируса является боль в животе.

«Это может быть вздутие, диарея, запоры, а основное – это боль в животе. Этот симптом служит как раз тем показателем, что идет вирусная атака», – заметила Людмила Лапа.

Также врач предупредила об опасности самолечения норовируса.