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47 человек отравились в санатории под Красноярском

16:40, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
47 человек отравились в санатории под Красноярском
16:40, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
48
0
#Красноярск\n#здоровье\n#санаторий\n#отравление
Источник фото: unsplash.com (Marcelo Leal)
48
0

У пяти пациентов подтвердился норовирус.

Красноярск. Красноярский край. 47 человек отравились в санатории под Красноярском «Сосновый бор». Об этом сообщила телерадиокомпания «МИР 24».

10 человек госпитализированы. У пяти пациентов был выявлен норовирус. Состояние пациентов стационара оценивается как средней тяжести.

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, причиной вспышки острой кишечной инфекции могла стать пища с кислым запахом. Она отметила, что даже заметный признак свидетельствует о том, что блюдо испорчено и могут возникнуть проблемы со здоровьем. Эксперт подчеркнула, что пищу, которая пахнет кислым, есть нельзя. Врач также отметила, что одним из главных симптомов норовируса является боль в животе.

«Это может быть вздутие, диарея, запоры, а основное – это боль в животе. Этот симптом служит как раз тем показателем, что идет вирусная атака», – заметила Людмила Лапа.

Также врач предупредила об опасности самолечения норовируса. 

16:40, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
48
0
#Красноярск\n#здоровье\n#санаторий\n#отравление