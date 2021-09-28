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Итоги дня: новые ковидные ограничения в Удмуртии и ликвидация ижевского треста банно-прачечного хозяйства

18:00, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: новые ковидные ограничения в Удмуртии и ликвидация ижевского треста банно-прачечного хозяйства
18:00, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ограничения\n#городское хозяйство\n#погода
Фото: pixabay.com
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Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрированы новые антирекорды по заболеваемости ковидом и смертности от него.

Новый аппарат

В Удмуртии появился второй аппарат ЭКМО, позволяющий лечить пациентов с сильным поражением лёгких. Техника заработает в ижевской ГКБ № 6. 

Заморозки

В ближайшую ночь на территории Удмуртии ожидаются заморозки на почве до -5 градусов. 

Помощь театрам

Театры столицы Удмуртии получили в общей сложности 5 млн рублей в виде субсидий. Учреждения направлят средства на постановку новых спектаклей и оперетт, а также на улучшение материально-технической базы.

Ликвидация

В Ижевске начата процедура ликвидации Производственного треста банно-прачечного хозяйства. Сделать это должны в течение 12 месяцев.

Места в больницах

В ковид-центрах Удмуртии остаются свободными 44 койки, что является ниже рекомендованного количества. На сегодняшний день в Удмуртии 3 189 койко-мест для болеющих ковидом.

Новые ограничения

В Удмуртии с 29 сентября вводятся новые коронавирусные ограничения, которые коснутся в первую очередь предприятий общепита, за исключением отдельных случаев. Подробнее читайте в материале ИА «Сусанин».

Усиление контроля

В Удмуртии увеличат число рейдов по соблюдению жителями республики масочного режима. 

18:00, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ограничения\n#городское хозяйство\n#погода
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