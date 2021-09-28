В ковид-центрах Удмуртии свободными остаются 44 койки

В больницах планируется развернуть еще 240 мест для пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В ковид-центрах Удмуртии остаются свободными 44 койки. Как сообщила на заседании регионального оперштаба зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, это ниже рекомендованного количества.

В настоящее время коечный фонд в Удмуртии составляет 3189 мест, 1648 из которых оборудованы кислородом, 319 — ИВЛ.

С 1 октября еще 90 коек для зараженных коронавирусом появятся в Республиканском госпитале ветеранов войн, 150 – в ГКБ №1.

По словам Эльвиры Пинчук, в последние три недели наблюдается устойчивая тенденция к росту числа заболевших, увеличением средне-тяжелых и тяжелых форм с большим поражением легких.

Напомним, с 29 сентября в Удмуртии начнут действовать новые ограничения для общепита.