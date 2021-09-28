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В ковид-центрах Удмуртии свободными остаются 44 койки

16:20, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
В ковид-центрах Удмуртии свободными остаются 44 койки
16:20, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
192
0

В больницах планируется развернуть еще 240 мест для пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В ковид-центрах Удмуртии остаются свободными 44 койки. Как сообщила на заседании регионального оперштаба зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, это ниже рекомендованного количества.

В настоящее время коечный фонд в Удмуртии составляет 3189 мест, 1648 из которых оборудованы кислородом, 319 — ИВЛ.

С 1 октября еще 90 коек для зараженных коронавирусом появятся в Республиканском госпитале ветеранов войн, 150 – в ГКБ №1.

По словам Эльвиры Пинчук, в последние три недели наблюдается устойчивая тенденция к росту числа заболевших, увеличением средне-тяжелых и тяжелых форм с большим поражением легких.

Напомним, с 29 сентября в Удмуртии начнут действовать новые ограничения для общепита.

16:20, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
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