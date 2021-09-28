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В Удмуртии с 29 сентября вводят новые коронавирусные ограничения

15:35, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии с 29 сентября вводят новые коронавирусные ограничения
15:35, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#общепит
Фото: pixabay.com
159
0

В основном они коснутся общепита.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 29 сентября вводятся новые ковидные ограничения. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.  

Со среды до особого распоряжения запрещается деятельность фудкортов за исключением вокзалов, аэропорта, АЗС, а также это не коснется служб доставки.

Кроме того, с 29 сентября предприятия общепита смогут работать в одном из двух вариантов. В первом случае заполняемость залов должна не превышать 50%, во втором – при полной заполняемости у всех посетителей должны быть сертификаты о вакцинации либо тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прихода в кафе, ресторан или иное заведение. 

То же правило с 5 октября коснется и посетителей спортивных, выставочных и иных мероприятий.

«Третье – мы возвращаемся к механизму термометрии в торговых центрах и предприятиях общепита», - добавил Ярослав Семенов. 

Кроме того, с 28 сентября органы госвласти региона начали работать в максимально удаленном режиме. Руководители структурных подразделений самостоятельно принимают решения о том, кто должен находиться на рабочем месте.

Напомним, причиной ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом и летальных случаев среди зараженных.

15:35, 28 сентября, 2021
Анна Торхова
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#общепит
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