Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
В Удмуртии до конца недели ожидаются дожди, снег и гололедица

Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии до конца недели ожидаются дожди, снег и гололедица
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
В дневные часы местами воздух прогреется до +16 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до выходных сохранится циклонический характер погоды. Практически каждый день в республике прогнозируются дождь и снег. Об этом сообщили в Удмуртском Гидрометцентре.

Температура воздуха будет неоднородной. В предстоящую ночь столбики термометров опустятся до -1…+4°С, днём повысятся до +5…+10°С.

В ночь на среду, 8 апреля, воздух охладится до -1…+4°С, днём прогреется до +6…+11°С, в южных районах – до +11…+16°С.

В четверг, 9 апреля, ночью температура составит +1…+6°С, днём – +3…+8°С, в южных районах – до +8…+13°С.

Завтра днём и в течение среды небольшие осадки ожидаются в отдельных районах республики. Более повсеместные и интенсивные осадки прогнозируются в четверг, 9 апреля. В последние рабочие дни недели установится ветреная погода. На дорогах Удмуртии ухудшится видимость и образуется гололедица.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 10 апреля, в отдельных районах республики ожидаются мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2°С, днём поднимутся до 0…+5°С, в южных районах – до +4…+8°С.

