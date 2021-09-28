Театры Удмуртии поставят спектакли и оперетты на выделенные субсидии

Также дополнительные средства пойдут на укрепление материальной базы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершились конкурсы на предоставление субсидий для театров. Об этом сообщаете пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Государственный театр оперы и балета имени Чайковского получил 1,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на постановку оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.

Русскому драмтеатру выделили 1,4 млн рублей, которые будут потрачены на постановку спектакля «Невероятные события парижского предместья», созданного по мотивам французских комедий. Столько же получил Национальный театр Удмуртии. Субсидия пойдёт на поддержку творческой деятельности и укрепление материальной базы.

Также 500 тыс. рублей получил театр «Молодой человек», который поступит с ними по примеру Нацтеатра.

Конкурсы проводились в рамках нацпроекта «Культура, инициированного президентом России Владимиром Путиным.