Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в марте температура воздуха оказалась выше нормы на 2-3 градуса. Норма для этого месяца составляет -4...-5 градусов по Цельсию, сообщает региональный Гидрометцентр.

Пик похолодания пришелся на 9-10 марта. Максимально в регионе похолодало 10 марта, на метеостанции «Дебёсы» столбик термометра показал -29 градусов по Цельсию. 9 и 10 марта были зафиксированы два рекорда минимальной температуры воздуха.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов состоялся 12-13 марта. Максимально в Удмуртии потеплело 28 марта на метеостанции «Дебёсы», где воздух прогрелся до +20 градусов.

За месяц в регионе зафиксировали 14 абсолютных рекордов максимальной температуры воздуха: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 и 31 марта.

За март в Удмуртии выпало осадков на 43-77% меньше нормы. Норма первого весеннего месяца в регионе составляет 29-40 мм. 3 марта синоптики зафиксировали новый абсолютный рекорд по количеству выпавших за сутки осадков.