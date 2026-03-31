30 марта в Ижевске был установлен абсолютный температурный максимум

30 марта в Ижевске был установлен абсолютный температурный максимум
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
Такой тёплой погоды в марте не было за всю историю метеонаблюдений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зафиксирована самая высокая температура марта за всю историю метеонаблюдений. Как сообщили в удмуртском Гидрометцентре, 30 марта воздух на метеостанции Ижевска прогрелся до +15,7°С. Это событие побило сразу два достижения.

Во-первых, установлен новый суточный рекорд. Предыдущий максимум для этой даты был зафиксирован в 2020 году — тогда термометры показали +14,1°С. Новый рекорд превышает его на 1,6°С.

Во-вторых, +15,7°С — это абсолютный максимум марта. Такой высокой температуры в третьем месяце года в столице Удмуртии не регистрировалось за весь период метеонаблюдений.

