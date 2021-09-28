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Двойной антирекорд: в Удмуртии 235 человек заболело коронавирусом, 20 человек умерло

09:12, 28 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
Двойной антирекорд: в Удмуртии 235 человек заболело коронавирусом, 20 человек умерло
09:12, 28 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
410
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА "Сусанин"
410
0

Вакцинировались в республике 392 060 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром вторника, 28 сентября, сообщил оперштаб республики на странице «ВКонтакте».

В числе заболевших находятся 53 ребёнка и 60 человек старше 65 лет. За сутки умерло 20 человек с коронавирусом. Женщинам было 72, 83, 70, 88, 87, 69, 74, 83, 75, 90, 73 года. Мужчинам было 61, 87, 91, 80, 58, 74, 82, 72, 84 года.

Количество заболевших и умерших за сутки является своеобразным антирекордом для Удмуртии. Также 167 человек выписали после выздоровления.

Таким образом, всего на 28 сентября в республике зарегистрирован 52 961 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. 42 635 человек выздоровели. 1 980 летальных исходов. Вакцинировали в регионе 392 060 человек.

09:12, 28 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
410
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
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