Двойной антирекорд: в Удмуртии 235 человек заболело коронавирусом, 20 человек умерло

Вакцинировались в республике 392 060 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром вторника, 28 сентября, сообщил оперштаб республики на странице «ВКонтакте».

В числе заболевших находятся 53 ребёнка и 60 человек старше 65 лет. За сутки умерло 20 человек с коронавирусом. Женщинам было 72, 83, 70, 88, 87, 69, 74, 83, 75, 90, 73 года. Мужчинам было 61, 87, 91, 80, 58, 74, 82, 72, 84 года.

Количество заболевших и умерших за сутки является своеобразным антирекордом для Удмуртии. Также 167 человек выписали после выздоровления.

Таким образом, всего на 28 сентября в республике зарегистрирован 52 961 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. 42 635 человек выздоровели. 1 980 летальных исходов. Вакцинировали в регионе 392 060 человек.