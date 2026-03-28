В Удмуртии 28 марта установлен новый температурный рекорд

20:20, 28 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск #Удмуртия #погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
Самая высокая температура зафиксирована в Дебёсах.

Ижевск. Удмуртия. 28 марта тёплый воздух накрыл всю Удмуртию, а на некоторых метеостанциях обновились многолетние рекорды.об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Абсолютным лидером по теплу стали Дебёсы, где воздух прогрелся до +20 °С. Также высокая температура зафиксирована в Игре (+17,1°С), Селтах (+16,2°С) и Воткинске (+16,1°С). На большей части территории Удмуртии температура превысила отметку +15°С.

Главное достижение дня зафиксировано в Ижевске. В столице республики максимальная температура достигла +12,6°С. Это новый суточный рекорд. Предыдущее достижение для этой даты держалось с 2020 года, когда столбики термометров показали только +9,6°С.

