Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 13 апреля, на территории Удмуртии, преимущественно в южной половине, сохранятся небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

К ночи они постепенно прекратятся и установится сухая погода. Очередная зона осадков в виде небольших дождей прогнозируется в пятницу, 17 апреля, в отдельных районах республики.

Температурный фон повысится и окажется выше климатических норм.

14 апреля: ночью 0… +5°С, днём +12... +17°С.

15 апреля: ночью -3… +2°С, днём +8… +13°С.

16 апреля: ночью -4… +1°С, днём +9… +14°С.

17 апреля: ночью -2… +3°С, днём +10… +15°С.

В среду, 15 апреля, ожидается ветреная погода.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон понизится.