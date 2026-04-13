Дожди вернутся в республику 17 апреля.
Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 13 апреля, на территории Удмуртии, преимущественно в южной половине, сохранятся небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
К ночи они постепенно прекратятся и установится сухая погода. Очередная зона осадков в виде небольших дождей прогнозируется в пятницу, 17 апреля, в отдельных районах республики.
Температурный фон повысится и окажется выше климатических норм.
14 апреля: ночью 0… +5°С, днём +12... +17°С.
15 апреля: ночью -3… +2°С, днём +8… +13°С.
16 апреля: ночью -4… +1°С, днём +9… +14°С.
17 апреля: ночью -2… +3°С, днём +10… +15°С.
В среду, 15 апреля, ожидается ветреная погода.
По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон понизится.
