Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид

Непривычно тёплые выходные ждут Удмуртию в конце марта

11:50, 27 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
Температурный фон будет соответствовать второй половине апреля.

Ижевск. Удмуртия. Температурный фон ближайших дней в Удмуртии сохранится выше среднемноголетних значений и будет соответствовать климатическим нормам третьей декады апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В выходные дни, 28 и 29 марта, воздух ночью будет охлаждаться до -3…+2°С, днём субботы он прогреется до +11…+16°С, в воскресенье до +7...+12°С.

В последние дни месяца, 30 и 31 марта, ночью столбики термометров не опустятся ниже -3…+2°С, днём повысятся до +10...+15°С.

Небольшие дожди пройдут локально на территории региона в пятницу и в воскресенье, в остальные дни марта осадков не ожидается.

В отдельных районах республики в ночные часы возможен туман. По предварительному прогнозу, в середине следующей недели резких изменений температурного фона не ожидается.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

