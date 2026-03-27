Ижевск. Удмуртия. Температурный фон ближайших дней в Удмуртии сохранится выше среднемноголетних значений и будет соответствовать климатическим нормам третьей декады апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В выходные дни, 28 и 29 марта, воздух ночью будет охлаждаться до -3…+2°С, днём субботы он прогреется до +11…+16°С, в воскресенье до +7...+12°С.

В последние дни месяца, 30 и 31 марта, ночью столбики термометров не опустятся ниже -3…+2°С, днём повысятся до +10...+15°С.

Небольшие дожди пройдут локально на территории региона в пятницу и в воскресенье, в остальные дни марта осадков не ожидается.

В отдельных районах республики в ночные часы возможен туман. По предварительному прогнозу, в середине следующей недели резких изменений температурного фона не ожидается.