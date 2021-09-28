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В Ижевске начался процесс ликвидации «Производственного треста банно-прачечного хозяйства»

14:30, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
В Ижевске начался процесс ликвидации «Производственного треста банно-прачечного хозяйства»
14:30, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское хозяйство\n#приватизация
Фото: ИА «СУСАНИН»
153
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Работой займётся специальная комиссия.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Производственноый трест банно-прачечного хозяйства» в Ижевске вступил на путь ликвидации. Соответствующее постановление от 24 сентября 2021 года опубликовано на сайте администрации города.

Совет директоров постановил приступить к процедуре добровольной ликвидации треста, которой займётся специальная  комиссия. Дело должно быть завершено в течение 12 месяцев со дня опубликования соответствующего постановления.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что желание продать банно-прачечное хозяйство появилось еще в 2017 году после смены совета директоров предприятия. Затем трест, которому принадлежит несколько общественных бань, бассейн, прачечная, непроданные квартиры в ЖК «Авентино» и отель Pastel, уйдет с молотка в начале 2018 года. Тогда его неудачно пытались продать три раза за 311 млн рублей.

14:30, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городское хозяйство\n#приватизация
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