В Ижевске начался процесс ликвидации «Производственного треста банно-прачечного хозяйства»

Работой займётся специальная комиссия.





Ижевск. Удмуртия. ООО «Производственноый трест банно-прачечного хозяйства» в Ижевске вступил на путь ликвидации. Соответствующее постановление от 24 сентября 2021 года опубликовано на сайте администрации города.

Совет директоров постановил приступить к процедуре добровольной ликвидации треста, которой займётся специальная комиссия. Дело должно быть завершено в течение 12 месяцев со дня опубликования соответствующего постановления.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что желание продать банно-прачечное хозяйство появилось еще в 2017 году после смены совета директоров предприятия. Затем трест, которому принадлежит несколько общественных бань, бассейн, прачечная, непроданные квартиры в ЖК «Авентино» и отель Pastel, уйдет с молотка в начале 2018 года. Тогда его неудачно пытались продать три раза за 311 млн рублей.