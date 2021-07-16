В Удмуртии продлили запрет на посещение лесов

Причиной тому остается продолжительная жара.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца июля продлили запрет посещения лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Причиной по-прежнему остается жара. Так, до 30 июля ограничен въезд на транспорте и прогулки в лесу, в том числе с целью сбора ягод и грибов, на части территорий Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

В лесах пройдут рейды. Нарушителям грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей.

При обнаружении пожаров необходимо звонить по телефонам 01, 112 или в диспетчерскую службу Минприроды Удмуртии: (3412) 27-13-60, 8-800-100-94-00.

Напомним, запрет на посещение вводили в мае, после его сняли, а затем установили вновь из-за продолжительной сухой погоды.