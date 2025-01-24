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Во время лесокультурного сезона 2025 года в Удмуртии посадят свыше 22 миллионов сеянцев

17:30, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во время лесокультурного сезона 2025 года в Удмуртии посадят свыше 22 миллионов сеянцев
17:30, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#восстановление\n#лес\n#деревья
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Для посадки деревьев подготовили почти 5 тыс. га.

Ижевск. Удмуртия. К новому лесокультурному сезону в Удмуртии подготовили свыше 22 млн сеянцев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Лесовосстановительный сезон начнётся весной. И. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова рассказала, что сеянцы посадят на площади почти 5 тыс. га. 

Отмечается, что весной 2024 года, перед лесокультурным сезоном, лесоводам передали для посадки около 10,7 млн сеянцев хвойных культур. А всего за год в Удмуртии восстановили 11,2 тыс. га лесов. 

В 2025 году также планируется восстановить более 11 тыс. га лесов. К высадке будущих деревьев смогут присоединиться все желающие. А в честь Года защитника Отечества закладку памятных лесов посвятят годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Все работы проведут в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Ранее в России действовал проект «Экология», в результате которого в Удмуртии восстановили около 65 тыс. га лесов. 

17:30, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
6
0
#Удмуртия\n#восстановление\n#лес\n#деревья