Во время лесокультурного сезона 2025 года в Удмуртии посадят свыше 22 миллионов сеянцев

Ижевск. Удмуртия. К новому лесокультурному сезону в Удмуртии подготовили свыше 22 млн сеянцев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Лесовосстановительный сезон начнётся весной. И. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова рассказала, что сеянцы посадят на площади почти 5 тыс. га.

Отмечается, что весной 2024 года, перед лесокультурным сезоном, лесоводам передали для посадки около 10,7 млн сеянцев хвойных культур. А всего за год в Удмуртии восстановили 11,2 тыс. га лесов.

В 2025 году также планируется восстановить более 11 тыс. га лесов. К высадке будущих деревьев смогут присоединиться все желающие. А в честь Года защитника Отечества закладку памятных лесов посвятят годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Все работы проведут в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Ранее в России действовал проект «Экология», в результате которого в Удмуртии восстановили около 65 тыс. га лесов.