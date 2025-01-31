Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 30 января прошло масштабное совещание, посвящённое лесному хозяйству в Приволжском федеральном округе. На нём обсудили вопросы эффективности защиты лесов и цифровой трансформации отрасли, а именно – введение с 1 января 2025 года Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

Также подводились итоги за 2024 год. Авиалесоохрана оценила эффективность мониторинга пожарной опасности в субъектах ПФО, а Рослесозащита – итоги лесопатологического мониторинга.

С журналистами пообщались заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков и заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Роман Габдрахманов.

«Удмуртия на хорошем счету. Очень хорошие показатели защиты лесов от пожаров. В 2024 году в три с половиной раза было меньше пожаров, чем в предыдущем. Также в Удмуртии более чем на 15 процентов превышен план по лесовосстановлению, то есть высаживается лесов больше, чем вырубается или погибает в пожарах», – рассказал Вячеслав Спиренков.

Также он поделился принципами работы Единой информационной системы лесного комплекса, которая позволяет в реальном времени отслеживать непосредственно весь процесс лесозаготовок: сколько было вырублено, какое количество лесов осталось.

«Система – это цифровой двойник леса. Все данные о лесах, о характеристиках, о составе, о границе, можно увидеть на публичной лесной карте. Это позволяет и лесопользователям, и инвесторам лучше ориентироваться и более эффективно вести лесное хозяйство», – сообщил замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов поделился, что несмотря на некоторые проблемы, с которыми республика столкнулась в декабре прошлого года, на сегодняшний день регион полностью готов к работе в этой федеральной системе.

Фото: ИА «Сусанин»

Он также объяснил, почему это важно для республики. По его словам, Удмуртия занимает пятое место по площади лесов в ПФО. Общая площадь леса в регионе около 2 млн гектар, из них 1,2 млн гектар используется для лесозаготовки.

Отдельно Роман Габдрахманов рассказал, как в Удмуртии будет реализовываться новый нацпроект «Экологическое благополучие».

«До 2030 года мы планируем привлечь 990 млн рублей из федерального бюджета по новому нацпроекту «Экологическое благополучие». Это позволит дополнительно оснастить и укрепить материально-техническую базу в сфере лесного хозяйства», – поделился он.

Помимо этого, Удмуртия участвует в программе беспилотных авиационных систем. В этом году в регион поступит 20 беспилотников, а к 2030 году их количество увеличится до 60 единиц. По словам зампреда правительства, это позволит в реальном времени отслеживать пожары и незаконную вырубку лесов.