Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заготовили 783 кг семян сосен и елей для лесовосстановительных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Начать высадку планируют в мае, площадь посевов в питомниках составит восемь гектаров. Сейчас семена проходят снегование.

«Это процесс, когда они несколько месяцев лежат под снегом. Сначала семена отправляют в мешок, вымачивают их в марганцовке для обеззараживания, дают обтечь, а затем засыпают рыхлым и чистым снегом. Далее покрывают слоем опилок, чтобы снег дольше не таял. Затем перед посевом их извлекают из снега, просушивают и сеют. Такой способ повышает энергию прорастания и грунтовую всхожесть семян», – говорится в сообщении.

После посадки ели и сосны ещё на протяжении трёх лет будут расти в питомниках, и только после этого их перенесут в «дикую природу».

Сеянцы будут использоваться для лесовосстановления в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который пришёл на смену «Экологии». Сообщается, что за время реализации проекта в Удмуртии были высажены деревья на площади около 65 тыс. гектаров.