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В Удмуртии подготовили 783 кг семян сосен и елей для восстановления лесов

17:20, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии подготовили 783 кг семян сосен и елей для восстановления лесов
17:20, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Удмуртия\n#лес\n#сохранение лесов\n#саженцы
Источник фото: unsplash.com (Markus Spiske)
35
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Их будут выращивать в питомниках в течение трёх лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заготовили 783 кг семян сосен и елей для лесовосстановительных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Начать высадку планируют в мае, площадь посевов в питомниках составит восемь гектаров. Сейчас семена проходят снегование.

«Это процесс, когда они несколько месяцев лежат под снегом. Сначала семена отправляют в мешок, вымачивают их в марганцовке для обеззараживания, дают обтечь, а затем засыпают рыхлым и чистым снегом. Далее покрывают слоем опилок, чтобы снег дольше не таял. Затем перед посевом их извлекают из снега, просушивают и сеют. Такой способ повышает энергию прорастания и грунтовую всхожесть семян», – говорится в сообщении.

После посадки ели и сосны ещё на протяжении трёх лет будут расти в питомниках, и только после этого их перенесут в «дикую природу».

Сеянцы будут использоваться для лесовосстановления в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», который пришёл на смену «Экологии». Сообщается, что за время реализации проекта в Удмуртии были высажены деревья на площади около 65 тыс. гектаров.

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17:20, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Удмуртия\n#лес\n#сохранение лесов\n#саженцы