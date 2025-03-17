Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии фотоловушка сняла ночью лису и куницу. Видео опубликовано в ТГ-канале «Записки фотоохотника».

Камера смогла запечатлеть, как рыжий хищник бродит по снегу. Позже по её следам пошла лесная куница.

«Ночные хозяева леса не мешают друг другу, все следуют по своим делам», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в фотоловушку в Якшур-Бодьинском районе попал дикий кабан.