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В Якшур-Бодьинском районе фотоловушка сняла лису и куницу

10:35, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Якшур-Бодьинском районе фотоловушка сняла лису и куницу
10:35, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#лес\n#дикие животные
Источник фото: скриншот из видео
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Куница шла по следам хищника.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии фотоловушка сняла ночью лису и куницу. Видео опубликовано в ТГ-канале «Записки фотоохотника».

Камера смогла запечатлеть, как рыжий хищник бродит по снегу. Позже по её следам пошла лесная куница.

«Ночные хозяева леса не мешают друг другу, все следуют по своим делам», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в фотоловушку в Якшур-Бодьинском районе попал дикий кабан.

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10:35, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Удмуртия\n#лес\n#дикие животные