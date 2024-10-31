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В двух лесничествах Удмуртии отменили введенный для ликвидации ветровалов режим ЧС

13:20, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В двух лесничествах Удмуртии отменили введенный для ликвидации ветровалов режим ЧС
13:20, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
173
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#лес\n#режим\n#сохранение лесов
Источник фото: unsplash.com (Patrick Federi)
173
0

Более 800 га расчищены от погибших деревьев.

Завьялово. Удмуртия. Режим чрезвычайной ситуации отменили в Завьяловском и Яганском лесничествах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Напомним, что в 12 июля 2023 года на территории Удмуртии прошел сильный штормовой ветер, который повредил и повалил деревья на площади 565,7 га. Больше всего пострадали Завьяловское и Яганское лесничества, поэтому с 4 сентября там и в близлежащих населенных пунктах был введён режим ЧС

Режим помог предупредить распространение очагов вредных организмов, а также снизить степень пожарной опасности. С того дня более 839 га в лесничествах очистили от погибших и поврежденных деревьев.

Отмечается, что за время действия режима ЧС в зоне чрезвычайной ситуации не было лесных пожаров.

В настоящий момент сотрудники Минприроды Удмуртии ведут работы по приёмке лесосек, определяют способы лесовосстановления и продолжают уборку оставшегося ветровала. Чтобы компенсировать погибшие деревья, с 2025 года в лесничествах стартуют работы по лесовосстановлению. 

13:20, 31 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
173
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#лес\n#режим\n#сохранение лесов