В двух лесничествах Удмуртии отменили введенный для ликвидации ветровалов режим ЧС

Завьялово. Удмуртия. Режим чрезвычайной ситуации отменили в Завьяловском и Яганском лесничествах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Напомним, что в 12 июля 2023 года на территории Удмуртии прошел сильный штормовой ветер, который повредил и повалил деревья на площади 565,7 га. Больше всего пострадали Завьяловское и Яганское лесничества, поэтому с 4 сентября там и в близлежащих населенных пунктах был введён режим ЧС.

Режим помог предупредить распространение очагов вредных организмов, а также снизить степень пожарной опасности. С того дня более 839 га в лесничествах очистили от погибших и поврежденных деревьев.

Отмечается, что за время действия режима ЧС в зоне чрезвычайной ситуации не было лесных пожаров.

В настоящий момент сотрудники Минприроды Удмуртии ведут работы по приёмке лесосек, определяют способы лесовосстановления и продолжают уборку оставшегося ветровала. Чтобы компенсировать погибшие деревья, с 2025 года в лесничествах стартуют работы по лесовосстановлению.