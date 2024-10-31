Сбежавшего в Коми страуса эму вернули на ферму

Пажга. Республика Коми. Покинувшего ферму страуса эму по кличке Вася вернули в вольер. Побег произошел в Сыктывдинском районе Республики Коми, пишет «Российская газета».

Напомним, из загона страус вырвался 26 октября. Хозяева позвали на помощь волонтеров. Страуса довольно быстро нашли, но возвращаться на ферму он не хотел. На птицу пытались накинуть аркан, стреляли шприцами со снотворным, но усилия были тщетными. 5 дней Вася убегал от преследователей или отбивался от них своими сильными ногами.

Вероятно, эму продолжал бы бродить по лесу и дальше, если бы не выпавший в Коми 31 октября снег. Вася ослабел и замерз. В итоге он подпустил волонтеров достаточно близко, чтобы они набросили на него сеть.

Страуса вернули в вольер, он чувствует себя хорошо, сообщили владельцы фермы.