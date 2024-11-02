Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Северному - 95 Лонгрид Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид

Жителя Кезского района подозревают в незаконной рубке 167 деревьев

17:06, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Кезского района подозревают в незаконной рубке 167 деревьев
17:06, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Кезский район\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#лес
Источник фото: МВД по Удмуртии
18
0

По версии следствия, он сдал древесину перерабатывающим предприятиям.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в хищении древесины. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.  

Ранее администрация Кезского района сообщила полиции о хищении древесины, принадлежащей муниципальному образованию. В результате был задержан подозреваемый в рубке местный житель. 

По версии следствия, мужчина без разрешительных документов рубил деревья в лесном массиве у одной из деревень Кезского района. С помощью рабочих он срубил древесину в общем объеме 210 кубических метров. Затем 167 сырорастущих елей, пихт, берёз, сосен и осин он отдал перерабатывающим предприятиям. Таким образом, злоумышленник нанёс муниципалитету ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Подозреваемого могут лишить свободы на срок до 10 лет. 

17:06, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Кезский район\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#лес