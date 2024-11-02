Жителя Кезского района подозревают в незаконной рубке 167 деревьев

Кез. Удмуртия. В Удмуртии задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в хищении древесины. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Ранее администрация Кезского района сообщила полиции о хищении древесины, принадлежащей муниципальному образованию. В результате был задержан подозреваемый в рубке местный житель.

По версии следствия, мужчина без разрешительных документов рубил деревья в лесном массиве у одной из деревень Кезского района. С помощью рабочих он срубил древесину в общем объеме 210 кубических метров. Затем 167 сырорастущих елей, пихт, берёз, сосен и осин он отдал перерабатывающим предприятиям. Таким образом, злоумышленник нанёс муниципалитету ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Подозреваемого могут лишить свободы на срок до 10 лет.