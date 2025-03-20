В преддверии пожароопасного сезона создадут и обновят 2,6 тыс. км минеральных полос.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили планы борьбы с лесными пожарами на территории лесничеств. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.
Всего на лесопожарных станциях укомплектовано и готово к работе 200 единиц техники и 792 единицы оборудования. К защите лесов могут приступить 192 огнеборца.
Для мониторинга возгораний утвердили 134 маршрута общей протяжённостью почти 9 тыс. километров. Также 21 камера системы «Лесохранитель» будет осуществлять круглосуточный контроль.
Напомним, в конце 2024 года в Удмуртии установили ещё девять новых камер «Лесохранитель». Они появились в районах с наибольшими рисками возникновения пожаров: в Вавожском, Дебёсском, Красногорском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском и Ярском районах.
Также в Удмуртии создадут и обновят 2,6 тыс. километров минеральных полос.
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