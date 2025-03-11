Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии с начала 2025 года было отправлено во Вьетнам около тысячи кубометров лесопродукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Только 3 марта 2025 года сотрудниками Россельхознадзора была проконтролирована отправка 410 кубометров продукции во Вьетнам.

После лабораторного исследования, экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. Собственнику выдали фитосанитарный сертификат.