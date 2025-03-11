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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года Удмуртия экспортировала около тысячи кубометров лесопродукции во Вьетнам

11:51, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
С начала года Удмуртия экспортировала около тысячи кубометров лесопродукции во Вьетнам
11:51, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#древесина\n#лес\n#удмуртский экспорт\n#бизнес\n#Вьетнам
Источник фото: unsplash.com ( Alexander Schimmeck)
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Все материалы прошли лабораторную экспертизу на отсутствие вредных организмов.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии с начала 2025 года было отправлено во Вьетнам около тысячи кубометров лесопродукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Только 3 марта 2025 года сотрудниками Россельхознадзора была проконтролирована отправка 410 кубометров продукции во Вьетнам.

После лабораторного исследования, экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. Собственнику выдали фитосанитарный сертификат.

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11:51, 11 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#древесина\n#лес\n#удмуртский экспорт\n#бизнес\n#Вьетнам