Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 9 по 16 июня сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников – около 4 тыс. условных единиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Местами по республике ожидается чрезвычайная пожароопасность – более 10 тыс. условных единиц.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Удмуртии с 15 апреля – применение открытого огня запрещено. В республике нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы, готовить пищу на кострах и мангалах.

«Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах увеличены: для граждан от 40 до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – от 60 до 90 тыс. рублей; для юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей», – говорится в сообщении.

При обнаружении пожара необходимо позвонить по телефону единого вызова экстренных служб «112» или телефону пожарно-спасательной службы «101»