Итоги дня: детсадовские аферисты, перекрытие центра Ижевска и возгорание тополиного пуха

О самых важных и интересных новостях вторника от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё 38 жителей заразились коронавирусом, 41 пациент выздоровел.

Осторожно, афера:

В Ижевске мошенники предлагают родителям дошкольников купить место в детском саду. Места продают сразу в нескольких учреждениях города. В Управлении образованием заявляют, что путёвка в детский сад предоставляется бесплатно.

Всё для пешеходов:

Движение машин в центре Ижевска будет ограничено 11 и 12 июня. Это связано с праздничными мероприятиями, посвящёнными Дню города.

Жара, июнь:

В Удмуртии участились случаи возгорания тополиного пуха. За 7 июня пожарные республики выезжали почти на 100 подобных вызовов, некоторые из них не подтвердились.

На прежнем уровне:

Аэропорт Ижевска в мае 2021 года принял более 43 тыс. пассажиров, тогда как в мае 2019 — 27,5 тыс. Показатели региональной авиакомпании «Ижавиа» также возвращаются к доковидному уровню: на 2019 год один рейс перевозил в среднем 78 человек, в апреле 2021 года это число выросло до 102 человек.