Центр и набережную Ижевска в пятницу и субботу отдадут пешеходам

Движения транспорта ограничат во время фестиваля «Дни города».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 2 дня перекроют центральные улицы. Движения транспорта ограничат 11 и 12 июня во время проведения фестиваля «Дни города», сообщает пресс-служба муниципалитета.

В пятницу, 11 июня, у храма Александра Невского пройдет фестиваль патриотической и духовной музыки «Большой хоровой собор».

Для личных автомобилей ограничение будет действовать с 18:00 до 23:15, для общественного транспорта - с 20:00 до 23:15. Проезд закроют на следующих участках:

- по улице Максима Горького от Карла Либкнехта до Бородина;

- по улицам Советская и Ленина от Максима Горького до Красной.

В субботу, 12 июня, в Ижевске отметят День города и День России. Масштабный праздник потребует больших пешеходных зон.

С 8:00 до 23:00 будет перекрыта набережная ижевского пруда.

С 9:00 до 16:30 закроется движение по улице Наговицына на участке от Коммунаров до Пушкинской.

С 10:00 до 23:00 запретят движение личного автотранспорта по Пушкинской от перекрестка с Советской до Кирова. Автобусы и троллейбусы будут объезжать этот участок с 20:00 до 23:00.

С 17:30 до 23:00 перекроют улицу Милиционную от проезда Дерябина до Кирова, а также улицу Максима Горького на отрезке Советская-Кирова.