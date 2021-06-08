Центр и набережную Ижевска в пятницу и субботу отдадут пешеходам

Движения транспорта ограничат во время фестиваля «Дни города».
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 2 дня перекроют центральные улицы. Движения транспорта ограничат 11 и 12 июня во время проведения фестиваля «Дни города», сообщает пресс-служба муниципалитета.
В пятницу, 11 июня, у храма Александра Невского пройдет фестиваль патриотической и духовной музыки «Большой хоровой собор».
Для личных автомобилей ограничение будет действовать с 18:00 до 23:15, для общественного транспорта - с 20:00 до 23:15. Проезд закроют на следующих участках:
- по улице Максима Горького от Карла Либкнехта до Бородина;
- по улицам Советская и Ленина от Максима Горького до Красной.
В субботу, 12 июня, в Ижевске отметят День города и День России. Масштабный праздник потребует больших пешеходных зон.
С 8:00 до 23:00 будет перекрыта набережная ижевского пруда.
С 9:00 до 16:30 закроется движение по улице Наговицына на участке от Коммунаров до Пушкинской.
С 10:00 до 23:00 запретят движение личного автотранспорта по Пушкинской от перекрестка с Советской до Кирова. Автобусы и троллейбусы будут объезжать этот участок с 20:00 до 23:00.
С 17:30 до 23:00 перекроют улицу Милиционную от проезда Дерябина до Кирова, а также улицу Максима Горького на отрезке Советская-Кирова.