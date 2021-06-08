Основной рост пассажиропотока произошел на московском направлении.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска принял рекордное с начала пандемии число пассажиров. Услугами воздушной гавани Удмуртии в мае воспользовались 43 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Поток пассажиров на самолетах ижевского авиаперевозчика также впервые превысил доковидный уровень. За последний весенний месяц услугами предприятия воспользовались 22,3 тыс. человек. В 2019 году за этот же период из столицы республики улетели 22,2 тыс. пассажиров.

Всего за май 2021 года аэропорт Ижевска принял свыше 43 тыс. путешественников. Это на 15 тыс. больше, чем было 2 года назад до принятия карантинных мер. С начала года основное увеличение пассажиропотока произошло на московском направлении.

Помимо «Ижавиа» рейсы в Москву выполняют компании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». Кроме того, из Ижевска можно слетать до Екатеринбурга и обратно самолетами «Red Wings».

С начала июня в ижевском аэропорту открылись южные направления. Уже на старте полеты к черноморскому побережью показали высокую популярность. Так, первый Boeing 737-800 в Анапу улетел практически с полной загрузкой.