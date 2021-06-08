Неизвестные просят с родителей 8 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники предлагают жителям Ижевска купить место в детских садах. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Ижевчанка Елена, живущая рядом с новым детским садом на улице Берша, получила в соцсетях сообщение: неизвестный отправитель предложил ей путёвку в учреждение рядом с домом. За это женщину просили заплатить 8 тыс. рублей, после чего на следующий день прийти к заведующей детским садом. По словам Елены, подозрения возникли, когда неизвестный сказал, что посещать садик можно будет уже на следующей неделе — и это при том, что он ещё официально не открыт, сейчас там идёт процесс лицензирования.

Позже выяснилось, что подобные сообщения получили другие родители, живущие в том же районе. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», злоумышленники также пытались продать места в детских садах № 135 на улице Холмогорова и № 15 на улице Автозаводской.

Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева рекомендовала родителям сразу обращаться в полицию при получении таких сообщений.

В ижевском Управлении образования напомнили, что путёвки в детские сады распределяют не конкретные люди, а система. Кроме того, никаких денег за получение места в детском саду платить не нужно — услуга бесплатная.