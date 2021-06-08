В Удмуртии резко выросло число сообщений о горении тополиного пуха

Его поджигание опасно и может привести к полноценному пожару.

Ижевск. Удмуртия. 7 июня пожарным Удмуртии поступило около 100 сообщений о горении тополиного пуха. В сравнении с другими днями число обращений увеличилось в три раза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Как отмечает ведомство, тополиный пух может быстро разгораться, именно поэтому его поджигание представляет опасность — огонь может дойти до жилых домов. По этим свойствам семена тополя приравнены к пороху.

Первый случай горения пуха в Удмуртии в этом году зарегистрировали в селе Октябрьский Завьяловского района. Это произошло 4 июня. Огонь от пуха прошёлся по площади 200 квадратных метров. Затем были случаи в Завьяловском районе и в Воткинске.

7 июня сообщений о горящем тополином пухе стало больше в три раза. Пожарные Удмуртии за этот день выезжали около сотни раз. Правда, в большинстве мест возгорания всё же не было. Спасатели получили 36 сообщений о горении пуха в Ижевске и 1 — в Сарапуле.

В МЧС напоминают, что загореться «белый порох» может от непотушенного окурка, спички или костра. Нередко к возгоранию приводят детские игры с огнём.

Жителям региона рекомендуется поливать водой места, где массово скапливается пух, а также не разжигать костры и не проводить пожароопасные работы в период цветения тополя. Детям же нужно объяснить, к чему приводит поджигание пуха.