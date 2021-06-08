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В Удмуртии второй день подряд выявляют меньше 40 новых случаев коронавируса

09:20, 08 июня, 2021
Дарья Саушина
В Удмуртии второй день подряд выявляют меньше 40 новых случаев коронавируса
09:20, 08 июня, 2021
Дарья Саушина
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#коронавирус\n#здоровье\n#Удмуртия
Фото: twenty20.com
240
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За сутки врачи выписали 41 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте».

Так, 20 случаев зарегистрировали в Ижевске, 5 – в Кезском районе, 4 – в Сарапуле, 3 – в Камбарском районе, 2 – в Юкаменском, по одному – в Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах. Среди заболевших 5 детей до 14 лет и 6 человек старше 65 лет.

Вакцину от ковида получили 125 287 человек. Из них 99 457 привились вторым компонентом.

09:20, 08 июня, 2021
Дарья Саушина
240
0
#коронавирус\n#здоровье\n#Удмуртия