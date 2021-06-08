В Удмуртии второй день подряд выявляют меньше 40 новых случаев коронавируса

За сутки врачи выписали 41 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте».

Так, 20 случаев зарегистрировали в Ижевске, 5 – в Кезском районе, 4 – в Сарапуле, 3 – в Камбарском районе, 2 – в Юкаменском, по одному – в Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах. Среди заболевших 5 детей до 14 лет и 6 человек старше 65 лет.

Вакцину от ковида получили 125 287 человек. Из них 99 457 привились вторым компонентом.