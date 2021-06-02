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Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид

Итоги дня: предложение Удмуртии по безопасности школ и 10 лет со дня первого взрыва в Пугачево

18:00, 02 июня, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: предложение Удмуртии по безопасности школ и 10 лет со дня первого взрыва в Пугачево
18:00, 02 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Пугачево\n#школы\n#безопасность\n#транспорт
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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О самых важных и интересных новостях среды от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 41 житель заразился коронавирусом, 45 пациентов выздоровели.

Вспомним былое:

Ровно 10 лет назад на территории военного арсенала в Пугачево произошли первые взрывы снарядов. С тех пор поселок еще не раз стал мелькать в новостях.  

Жара спала:

В Удмуртии вновь разрешено посещать леса. Ранее гулять и собирать грибы было запрещено из-за опасности возгораний.

Безопасность:

В Госсовете Удмуртии решили обратиться к правительству России с предложением разработать программу защиты школ и детских садов. Региону пока не хватает средств на выполнение всех требований безопасности.

И такое бывает:

Из-за образовавшейся свалки около СНТ «Ружейник» маршруту №443 теперь негде разворачиваться. Пассажиров приходится высаживать на другой остановке.

Спокойствие:

В соцсетях горожан напугали закоротившие штанги троллейбуса, сошедшие с токоприемника. Как пояснили в «ИжГЭТ», такие ситуации не несут опасности для пассажиров.

За развитие:

На прилавках сети магазинов «Магнит» появятся зоны для товаров производителей Удмуртии. Такой формат зарекомендовал себя в других регионах.

18:00, 02 июня, 2021
Анна Торхова
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Пугачево\n#школы\n#безопасность\n#транспорт