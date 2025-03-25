Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

На трассах Удмуртии с 1 апреля начнут действовать ограничения для грузовиков

16:27, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На трассах Удмуртии с 1 апреля начнут действовать ограничения для грузовиков
16:27, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#возрастные ограничения\n#транспорт
Источник фото: elements.envato.com (Mint_Images)
44
0

Эта мера нужна для предотвращения разрушения дорог.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля начнут действовать временные ограничения для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. 

Грузовикам нельзя будет ездить по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с 1 по 30 апреля с 09:00 до 22:00. 

Данная мера нужна, чтобы тяжёлые машины не разрушили дороги во время неблагоприятных природно-климатических условий. 

«Эту временную меру мы вводим ежегодно, чтобы дать время основанию дороги просохнуть и предотвратить разрушение дорожных конструкций, так как в весенний период они особенно уязвимы, и большегрузный транспорт может нанести им серьезный ущерб», — рассказала начальник регионального «Управтодора» Любовь Крысова. 

Также ограничения будут действовать с 09:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха в регионе превысит 32 градуса по Цельсию. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:27, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#возрастные ограничения\n#транспорт