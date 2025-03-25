Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля начнут действовать временные ограничения для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Грузовикам нельзя будет ездить по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с 1 по 30 апреля с 09:00 до 22:00.

Данная мера нужна, чтобы тяжёлые машины не разрушили дороги во время неблагоприятных природно-климатических условий.

«Эту временную меру мы вводим ежегодно, чтобы дать время основанию дороги просохнуть и предотвратить разрушение дорожных конструкций, так как в весенний период они особенно уязвимы, и большегрузный транспорт может нанести им серьезный ущерб», — рассказала начальник регионального «Управтодора» Любовь Крысова.

Также ограничения будут действовать с 09:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха в регионе превысит 32 градуса по Цельсию.