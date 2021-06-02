Закоротившие штанги троллейбуса устроили «фейерверк» в Ижевске

Транспорт перенаправили по другим улицам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приостановили движение троллейбусов от Восточного рынка до завода Нефтемаш. Причиной стал сход токоприемников одного из троллейбусов, рассказали «Сусанину» в «ИжГЭТ».

Сейчас над восстановлением движения работают энергетики. «Рога» сошли с контактного провода у троллейбуса №10 на перекрестке улиц Первомайской и 40 лет Победы. Как уточнили в «ИжГЭТ», такие ситуации безопасности пассажиров не угрожают.

Временно троллейбусы №2 перенаправили по маршруту: Дом печати - Воткинское шоссе - администрация Индустриального района - улица Удмуртская - улица Орджоникидзе - завод «Нефтемаш»;

Троллейбусы № 10: Поселок Машиностроителей - улица Новоажимова - улица Карла Либкнехта - улица Орджоникидзе - завод «Нефтемаш».