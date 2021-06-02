В «Магнитах» появятся зоны для производителей из Удмуртии

В торговых точках сети для них выделят отдельную зону.

Ижевск. Удмуртия. Ретейлер «Магнит» в Удмуртии займётся развитием локальных производителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга и главы Удмуртии Александра Бречалова. На ней они обсудили возможности для развития предпринимателей региона.

По итогу встречи стало известно, что в своих магазинах торговая сеть создаст площадку «Фермерский дворик», в которой будут выставлены товары малого бизнеса Удмуртии: сыры, мясо, мёд, молоко и прочее. Такой формат зарекомендовал себя в других регионах — местные производители увеличивают объёмы продаж и развивают собственное производство. Глава торговой сети отметил, что компания заинтересована в расширении ассортимента за счёт товаров от предпринимателей Удмуртии.

Как отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, сейчас ретейлер сотрудничает с десятками поставщиков региона, но в основном это крупные предприятия.

«Новый формат нашей совместной работы позволит открыть доступ на прилавки сети для небольших местных производителей. Для них это возможность найти новых покупателей, а для жителей республики — появление в ассортименте магазина новых товаров со знаком качества», — заявил Александр Бречалов.

Всего в Удмуртии действует более 300 магазинов «Магнит». Они открыты в 36 населённых пунктах. Кроме того, в Ижевске есть распределительный центр торговой сети. Он обслуживает магазины не только Удмуртии, но и соседних регионов.