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В Удмуртии пришлось изменить маршрут автобуса из-за несанкционированной свалки

14:45, 02 июня, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии пришлось изменить маршрут автобуса из-за несанкционированной свалки
14:45, 02 июня, 2021
Анна Торхова
455
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#сад\n#огород\n#свалки
Фото: arzik2
455
0

Проблема возникла на разворотном кольце.

Ижевск. Удмуртия. Из-за образовавшейся свалки в Удмуртии пришлось сократить маршрут движения автобуса №443. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

В результате несанкционированного складирования отходов вблизи СНТ «Ружейник» рядом с кольцом, автобусам не хватает места для разворота на суженном участке. «На резко ограниченном пространстве водители автобусов не могут осуществить безопасный маневр», - сообщили в «ИПОПАТ».

Отметим, что разворотная площадка должна быть как минимум 30 м. До устранения проблемы автобус будет высаживать пассажиров на остановке СНТ «Садовый». Как только мусор уберут, транспорт вновь начнет заезжать в «Ружейник».

14:45, 02 июня, 2021
Анна Торхова
455
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#сад\n#огород\n#свалки