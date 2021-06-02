В Удмуртии пришлось изменить маршрут автобуса из-за несанкционированной свалки

Проблема возникла на разворотном кольце.

Ижевск. Удмуртия. Из-за образовавшейся свалки в Удмуртии пришлось сократить маршрут движения автобуса №443. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

В результате несанкционированного складирования отходов вблизи СНТ «Ружейник» рядом с кольцом, автобусам не хватает места для разворота на суженном участке. «На резко ограниченном пространстве водители автобусов не могут осуществить безопасный маневр», - сообщили в «ИПОПАТ».

Отметим, что разворотная площадка должна быть как минимум 30 м. До устранения проблемы автобус будет высаживать пассажиров на остановке СНТ «Садовый». Как только мусор уберут, транспорт вновь начнет заезжать в «Ружейник».