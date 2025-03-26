Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 22:00 28 марта до 04:00 31 марта на участке улицы Карла Маркса от переулка Широкого до улицы Бородина будет ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В выходные строители начнут разбирать верхнее основание пешеходной эстакады, соединяющей площадь и эспланаду.

При этом изменятся маршуруты движение трамваев №1, 2, 9 и 10.

Трамваи №1 и 2 временно не будут ходить.

Трамвай №9: от ул. Буммаш – ул. Халтурина – ул. Ленина – Центр – ул. Карла Маркса – ул. Магистральная – ул. Московская, а затем обратно.

Трамвай №10: ул. Ворошилова – ул. Ленина – Центр, а затем обратно.

Для удобства пассажиров будут действовать временные изменения в графике работы электротранспорта.

Трамвай №3 с 05:00 до 23:14 будет ходить с интервалом от 13 до 28 минут по маршруту: ул. Промышленная – ул. Ленина – Центр – ул. Карла Маркса – ул. Магистральная – ул. Московская и обратно.

На трамвае №7 увеличат количество и время работы маршрутов – с 04:50 до 23:26 интервал будет от 8 до 19 минут;

Троллейбус №6: увеличат количество маршрутов и время работы – с 05:45 до 23:00 интервал будет составлять от 10 до 20 минут.

Жителей Ижевска просят учитывать эту информацию при планировании поездок.