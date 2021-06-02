Удмуртия предложит правительству России профинансировать безопасность школ и детских садов

В республике не хватает средств на выполнение всех требований по защите детских учреждений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не хватает средств, чтобы обеспечить комплексную безопасность детских учреждений согласно федеральным требованиям. Этот вопрос вновь обсудили на выездном заседании президиума Государственного Совета, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Председатель Госсовета Владимир Невоструев подчеркнул, что трагические события в Казани заставляют вновь обратить самое пристальное внимание на вопросы антитеррористической защищенности детских организаций.

Согласно законодательству, ответственность за безопасность школ и детских садов несут администрации городов и районов. Чтобы обеспечить всем учреждениям необходимый уровень технической оснащенности и профессиональную охрану, нужны миллиарды рублей. Такие денег нет ни в региональном, ни тем более в муниципальных бюджетах.

Трудности возникают и в других регионах, поэтому в решении этих задач необходим комплексный подход и поддержка федерального центра, считает Владимир Невоструев.

По итогам заседания решено обратиться к правительству России с предложением разработать целевую программу защиты детских организаций. Соответствующий проект постановления рассмотрят 29 июня на сессии Государственного Совета.

Обращение направят депутатам других регионов, чтобы заручиться и их поддержкой. Также вопрос будет вынесен на обсуждение ассоциации законодателей Приволжского федерального округа.