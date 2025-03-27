Ижевск. Удмуртия. На некоторых участках трасс в Удмуртии установят разделительные средства, чтобы не допустить выезд автомобилей на встречку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2024 году на дорогах Удмуртии произошло 18 990 зарегистрированных ДТП. В них погибли 152 человека, а 1590 получили травмы.

Анализ аварийности выявил 10 мест, где наиболее часто случаются аварии. В основном они происходят из-за того, что машины выезжают на встречку. Чтобы минимизировать количество ДТП, Миндортранс Удмуртии предлагает установить разделительные средства для транспортных потоков на участках, где движение транспорта особо интенсивное.

Например, ограждения могут появиться на дороге Ижевск-Малая Пурга в районе четырёхполосного участка от перекрёстка с дорогой Ижевск-Ува в направлении деревни Малая Венья. Также сегмент с разделительными средствами хотят установить на трассе Ижевск-Воткинск напротив АЗС «Башнефть».