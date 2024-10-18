Концерн «Калашников» протестирует свои новые электромотоциклы в приграничных регионах

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» направит ряд своих моделей боевых электромотоциклов (БМЭ) в приграничные районы для проверки их в условиях повышенной сложности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Электрический мотор практически бесшумен, а также имеет малое количество теплового излучения, что делает его незаметным для тепловизоров. А благодаря прочной конструкции и удобной эргономике такие мотоциклы высокоманёвренны и на них можно передвигаться по пересечённой местности.

Это должно позволить использовать БМЭ для разведки, поисковых операций и рейдов.

После удачного тестирования транспорт отправится в зону проведения СВО.