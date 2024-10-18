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Концерн «Калашников» протестирует свои новые электромотоциклы в приграничных регионах

13:10, 18 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Концерн «Калашников» протестирует свои новые электромотоциклы в приграничных регионах
13:10, 18 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#СВО\n#транспорт\n#военная техника
Источник фото: пресс-служба Концерна «Калашников»
174
0

Предполагается, что бесшумные мотоциклы могут пригодиться для разведки, поисковых операций и рейдов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» направит ряд своих моделей боевых электромотоциклов (БМЭ) в приграничные районы для проверки их в условиях повышенной сложности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Электрический мотор практически бесшумен, а также имеет малое количество теплового излучения, что делает его незаметным для тепловизоров. А благодаря прочной конструкции и удобной эргономике такие мотоциклы высокоманёвренны и на них можно передвигаться по пересечённой местности.

Это должно позволить использовать БМЭ для разведки, поисковых операций и рейдов.

После удачного тестирования транспорт отправится в зону проведения СВО.

13:10, 18 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#СВО\n#транспорт\n#военная техника